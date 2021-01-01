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Политика ,  
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Госдума приняла закон о статусе Госсовета

Заседание Государственного совета Российской Федерации
Заседание Государственного совета Российской Федерации (Фото: kremlin.ru)

Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о Государственном совете России. Его статус определяется как конституционный орган, в состав которого, помимо президента, войдут премьер-министр, председатели Совета Федерации и Госдумы, руководители администрации президента и главы регионов. О решении Думы сообщается на ее сайте.

«Основной задачей Госсовета остается содействие президенту в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов власти», — отмечается в сообщении.

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Законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Совет будет состоять из президиума и комиссий, возможны отдельные рабочие группы. Заседания могут проводиться с участием представителей правительства, палат Федерального собрания, иных органов и организаций. В состав Госсовета не смогут входить лица с иностранным гражданством или видом на жительство, а также счетами в зарубежных банках.

Орган будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, формировании государственной политики в области социально-экономического развития и содействии согласованному функционированию органов публичной власти. Госсовет сможет направлять свои рекомендации насчет стратегического планирования и законодательства в правительство и регионы, но правом законодательной инициативы не обладает.

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Заседание Государственного совета

Как пояснил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС, Госсовет может помочь разрешению споров между субъектами и муниципалитетом. «Иногда возникает дискуссия между субъектом Федерации и муниципалитетом. Здесь заложены возможности, чтобы вырабатывать соответствующие решения», — пояснил он.

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Ранее член парламента от «Справедливой России» Федот Тумусов сравнил Госсовет с ЦК КПСС, который в Советском союзе «определял все механизмы и направления развития». «Мне представляется, что Госсовет — некий аналог этого ЦК КПСС. И поэтому он тоже должен определять некую идеологию», — заявил депутат.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал некорректными параллели со структурами, допустившими развал страны.

Путин создал Госсовет в 2000 году. Изначально совещательный орган имел неконституционный статус и должен был обеспечивать взаимодействия между органами власти. В январе 2020 года Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию, в числе которых были изменения статуса, состава и полномочий Госсовета.

государственный совет Госдума Владимир Путин
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