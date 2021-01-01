Госдума приняла закон о статусе Госсовета

Заседание Государственного совета Российской Федерации (Фото: kremlin.ru)

Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о Государственном совете России. Его статус определяется как конституционный орган, в состав которого, помимо президента, войдут премьер-министр, председатели Совета Федерации и Госдумы, руководители администрации президента и главы регионов. О решении Думы сообщается на ее сайте.

«Основной задачей Госсовета остается содействие президенту в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов власти», — отмечается в сообщении.

Законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Совет будет состоять из президиума и комиссий, возможны отдельные рабочие группы. Заседания могут проводиться с участием представителей правительства, палат Федерального собрания, иных органов и организаций. В состав Госсовета не смогут входить лица с иностранным гражданством или видом на жительство, а также счетами в зарубежных банках.

Орган будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, формировании государственной политики в области социально-экономического развития и содействии согласованному функционированию органов публичной власти. Госсовет сможет направлять свои рекомендации насчет стратегического планирования и законодательства в правительство и регионы, но правом законодательной инициативы не обладает.