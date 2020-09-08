В Кремле запланировали сохранить «доконституционный» функционал Госсовета

Функционал Госсовета с большой долей вероятности останется неизменным, но возможно расширение состава этого органа, получившего теперь конституционный статус. Такой сценарий обсуждается в Кремле

Заседание Государственного совета (Фото: kremlin.ru)

Почему Госсовет сохранит прежние полномочия

Функционал Госсовета, законопроект о котором будет внесен в Госдуму уже в осеннюю сессию, скорее всего, останется прежним, хотя теперь его статус закреплен в Конституции. В Кремле склоняются к тому, что менять полномочия этого органа не придется, хотя окончательного решения пока нет, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения текста законопроекта. «В Конституции про новый функционал ничего не написали. Осознанно. За счет чего он может расшириться?» — так объясняет логику один из собеседников РБК.

В обсуждении текста законопроекта участвуют представители администрации президента, Госдумы и Совета Федерации, уточнили источники РБК. Не исключено, что документ будет внесен в нижнюю палату парламента уже в сентябре, сказал один из собеседников.

В январе Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок в Основной закон, одна из которых закрепляла конституционный статус Госсовета. Они вступили в силу 4 июля. Новая конституционная норма описывает полномочия этого органа довольно общими словами — президент России формирует Госсовет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Прежде определение основных направлений внутренней и внешней политики было исключительно прерогативой президента. Пункта о том, что кто-либо определяет приоритетные направления социально-экономического развития государства, в Конституции не было.

Согласно информации на сайте Кремля, Госсовет «является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». После принятия поправок в Конституцию эта формулировка никак не менялась.