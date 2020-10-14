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Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

Документ определяет состав, структуру и полномочия конституционного органа. В Совете Федерации допускают, что законопроект может быть принят до конца года
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В Госдуму внесен законопроект о Государственном совете, он появился в базе нижней палаты. Из него следует, что в состав Госсовета помимо президента войдут премьер-министр, председатели Совета Федерации и Госдумы, руководители администрации президента и главы регионов.

Президент, который является председателем этого органа, может включить в состав совета представителей политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представителей местного самоуправления и «иных лиц».

Законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета внес в Госдуму президент Владимир Путин. Согласно тексту документа, он будет состоять из президиума и комиссий, также в Госсовете могут быть созданы рабочие группы. «Заседания Государственного Совета могут проводиться с участием представителей правительства, палат Федерального Собрания, иных органов и организаций», — говорится в документе.

В Кремле не хотят менять функционал Госсовета
Политика
Заседание Государственного совета

В нем также говорится, что в состав Госсовета не смогут войти лица с иностранным гражданством или видом на жительство, а также счетами в зарубежных банках.

Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, формировании государственной политики в области социально-экономического развития и «содействии согласованному функционированию органов публичной власти в целях соблюдения и защиты прав и свобод граждан», говорится в заявлении главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, поступившем в РБК. Орган также будет принимать участие в разработке параметров проекта бюджета, а также утверждении критериев эффективности глав регионов.

На сайте Госдумы отмечается, что Госсовет «может в своем решении указать на необходимость внесения изменений в законодательство». Как заявил председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, Госсовет не дублирует функционал других органов власти. «Обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны», — считает он.

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По словам Клишаса, Совфед успеет рассмотреть и одобрить законопроект до конца осенней сессии, передает «РИА Новости».

Госсовет был создан указом Владимира Путина в 2000 году. В задачи совещательного органа входило содействие реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти. В январе Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Основному закону, которые закрепляют статус Госсовета в Конституции. Также в поправках говорилось, что президент формирует Госсовет в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Все поправки в Основной закон были вынесены пакетом на всероссийское голосование. Оно проходило с 25 июня по 1 июля.

В начале сентября источники РБК, знакомые с ходом обсуждения текста законопроекта, отмечали, что в Кремле не хотят менять функционал Госсовета, но допускают расширение его состава.

Авторы
Наталия Анисимова, Евгения Кузнецова
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