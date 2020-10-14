Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

Документ определяет состав, структуру и полномочия конституционного органа. В Совете Федерации допускают, что законопроект может быть принят до конца года

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В Госдуму внесен законопроект о Государственном совете, он появился в базе нижней палаты. Из него следует, что в состав Госсовета помимо президента войдут премьер-министр, председатели Совета Федерации и Госдумы, руководители администрации президента и главы регионов.

Президент, который является председателем этого органа, может включить в состав совета представителей политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представителей местного самоуправления и «иных лиц».

Законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета внес в Госдуму президент Владимир Путин. Согласно тексту документа, он будет состоять из президиума и комиссий, также в Госсовете могут быть созданы рабочие группы. «Заседания Государственного Совета могут проводиться с участием представителей правительства, палат Федерального Собрания, иных органов и организаций», — говорится в документе.

В нем также говорится, что в состав Госсовета не смогут войти лица с иностранным гражданством или видом на жительство, а также счетами в зарубежных банках.