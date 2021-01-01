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В гордуме Хабаровска сообщили о выходе 17 депутатов из ЛДПР

Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска, в том числе ее председатель, вышли из ЛДПР. Об этом рассказал сам председатель Хабаровской гордумы, руководитель фракции ЛДПР в городском парламенте Михаил Сидоров, передает ТАСС.

«Да, вышли. 17 человек, я тоже. Основная причина — быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР», — сказал Сидоров.

По его словам, от мандатов отказываться никто не планирует. Он также предположил, что в думе будет создана новая фракция.

В то же время в пресс-службе регионального отделения ЛДПР информацию о выходе депутатов из партии назвали недостоверной.

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Политика
Александр Каян

О выходе 17 депутатов из ЛДПР также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте. По словам собеседника агентства, причиной стали «внутренние убеждения» и «несогласие с действиями регионального отделения фракции».

В июле из ЛДПР в Хабаровском крае вышли два депутата. Один из них, Александр Каян, заявил, что вступил в партию, потому что поддерживал прежнего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств. Он добавил, что в сложившейся ситуации не имеет морального права оставаться членом ЛДПР.

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Второй депутат, Петр Емельянов, сообщил, что должен выйти из ЛДПР «как честный и порядочный человек» после задержания Фургала и назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.

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