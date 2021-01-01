В гордуме Хабаровска сообщили о выходе 17 депутатов из ЛДПР

Сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска, в том числе ее председатель, вышли из ЛДПР. Об этом рассказал сам председатель Хабаровской гордумы, руководитель фракции ЛДПР в городском парламенте Михаил Сидоров, передает ТАСС.

«Да, вышли. 17 человек, я тоже. Основная причина — быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР», — сказал Сидоров.

По его словам, от мандатов отказываться никто не планирует. Он также предположил, что в думе будет создана новая фракция.

В то же время в пресс-службе регионального отделения ЛДПР информацию о выходе депутатов из партии назвали недостоверной.