Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район Карабаха

Боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Обе страны сообщали о жертвах как среди военных, так и среди мирного населения. Боевые действия прекратились после трехсторонних переговоров глав России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Согласно договору, обе конфликтующие стороны остаются на занятых ими позициях. Также часть территорий Карабаха переходит под контроль Азербайджана. Ранее азербайджанская армия уже заняла Агдамский район. С 1 декабря военные также войдут в Лачинский район.