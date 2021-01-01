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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджанская армия вошла в Кельбаджарский район Карабаха

Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

«Подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для продвижения войск в данном направлении были проведены инженерные работы. Сейчас проводится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги.

Еще один район Нагорного Карабаха перешел под контроль Азербайджана
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Кельбаджарский район перешел под контроль Азербайджана 25 ноября. Это произошло согласно трехстороннему договору между Баку, Ереваном и Москвой о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Накануне армянские военные завершили вывод подразделений из данного района.

Боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Обе страны сообщали о жертвах как среди военных, так и среди мирного населения. Боевые действия прекратились после трехсторонних переговоров глав России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Согласно договору, обе конфликтующие стороны остаются на занятых ими позициях. Также часть территорий Карабаха переходит под контроль Азербайджана. Ранее азербайджанская армия уже заняла Агдамский район. С 1 декабря военные также войдут в Лачинский район.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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