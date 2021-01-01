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Политика ,  
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Канделаки назвала цензурой выписанный ей Шнуровым штраф за интервью

Тина Канделаки
Тина Канделаки (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Генеральный продюсер входящего в холдинг «Газпром-Медиа» телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала цензурой штраф, который ей назначил генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. Он оштрафовал Канделаки из-за того, что в интервью с секретарем генсовета «Единой России» с Андреем Турчаком она не задала ему вопрос о покушении на журналиста Олега Кашина.

«Я считаю, что это классический пример цензуры. Да, меня оштрафовали и могут штрафовать и дальше, потому что я категорически против того, что мне указывают какие вопросы задавать. Журналист сам должен принимать решение, какие вопросы он задает, и нести за них ответственность. В современном мире такое уже, казалось, и невозможно было представить. Но цензура — часть телевидения. Пусть и такого, как RTVI », — сказала РБК Канделаки.

Канделаки подчеркнула, что имеет право определять, с кем и о чем она может говорить, однако напомнила о том, что у телеканала есть генеральный продюсер, у которого другая точка зрения на этот вопрос.

«Когда я работаю на их площадке, я должна подчиняться их правилам или платить. Что ж, я готова платить за свои убеждения», — добавила Канделаки.

Сергей Шнуров сообщил «Дождю», что оштрафовал Канделаки за интервью с Турчаком, потому что она не задала вопрос о покушении на Кашина. По словам Шнурова, вопрос о нападении на журналиста был в брифе, однако Канделаки почему-то не задала его.

«Вопрос был записан. Видимо, она посчитала, что это не так интересно, потому что это было десять лет назад. Меня эта тема, как вас, журналистов, не трогает. Я понимаю, есть такой Турчак, какой пост он сейчас занимает. Я понимаю, что можно взять у него интервью. Если бы я этого не сделал, это было бы хуже», — сказал Шнуров. При этом он не стал разглашать сумму штрафа для Канделаки.

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Интервью с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком вышло в эфир RTVI 29 октября. В эфире программы «Специальный гость» Канделаки обсудила с политиком различные темы: вакцину от COVID-19, врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, распад СССР.

Вопрос Канделаки о нападении на Кашина звучал следующим образом: «Все знают историю журналиста Кашина, который вас оскорбил, будь вот тогда этот закон об ответственности за оскорбления, вы бы просто подали в суд?» На что Турчак ответил, что «допускает» такую возможность.

После этого интервью сотрудничество с телеканалом RTVI прекратили несколько журналистов. В их числе — Максим Семеляк, Юрий Сапрыкин и Зинаида Пронченко. Они сочли интервью слишком «комплементарным».

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Нападение на Олега Кашина было совершено неподалеку от его дома в Москве в ноябре 2010 года. Ему сломали ноги и обе челюсти, повредили пальцы. Тогда журналист назвал Турчака организатором нападения. Политик все обвинения отвергал. Перед избиением у Кашина и Турчака произошел конфликт в «Живом журнале», журналист обозвал бывшего губернатора. Турчак потребовал извинений от Кашина, но журналист не стал этого делать.

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI в конце июня текущего года. Такое предложение Шнурову сделал владелец телеканала Микаель Исраелян.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

По словам Исраеляна, выбор пал на лидера «Ленинграда», так как тот часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и понимает менталитет живущих за рубежом.

Тина Канделаки Андрей Турчак Олег Кашин Сергей Шнуров RTVi интервью новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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