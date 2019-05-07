Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Вячеслав Борисов был взят под стражу в рамках другого дела — о похищении главы завода «Ленинец»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге арестован Вячеслав Борисов, обвиняемый в похищении гендиректора НТЦ «Завод «Ленинец» (сейчас — АО «Заслон»), сообщила объединенная пресс-службы судов города.

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ». Неизвестные избили журналиста металлическим прутом, сломав ему челюсть, голень и пальцы, в тяжелом состоянии Кашин был госпитализирован. Следственный комитет России связывал нападение с его профессиональной деятельностью, было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство группой лиц».

Помимо Борисова, в деле Кашина также фигурировали Данила Веселов и Михаил Кавтаскин. Все трое были сотрудниками компании ОАО «Механический завод», связанной с заводом «Заслон». По словам Веселова, управляющий завода «Заслон» Александр Горбунов приказал ему найти и избить Кашина после оскорбления тогдашнего псковского губернатора Андрея Турчака (сейчас — секретаря генсовета «Единой России»). Следствие считает, что за избиение журналиста Борисову, Веселову и Кавтаскину заплатили 3,3 млн руб.

По данным пресс-службы судов, спустя несколько лет Вячеслав Борисов участвовал в похищении Горбунова (в деле Кашина он проходил как свидетель), а целью Борисова было получение от директора завода «информации репутационно-делового характера, компрометирующей его, для ее использования в будущем в своих интересах». В сообщении пресс-службы говорится, что в апреле Борисов, используя форму сотрудника ГИБДД и автомобиль, замаскированный под машину автоинспекции, вместе с еще двумя лицами похитил Горбунова и незаконно удерживал его. За свои действия Борисов получил по меньшей мере 200 тыс. руб. Свою вину он не признал.