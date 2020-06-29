Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

Лидер группы «Ленинград» и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Об этом сообщается на сайте канала.

Такое предложение Шнурову сделал владелец RTVI Микаель Исраелян. По его словам, выбор пал на лидера «Ленинграда», так как тот часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и понимает менталитет живущих за рубежом.

«Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик», — отметил Исраелян.

На сайте канала говорится, что в ближайших планах RTVI — активное развитие на Западном побережье США, а также в Грузии, Армении и Европе. Присоединившись к команде RTVI я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру», — сказал Шнуров.

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