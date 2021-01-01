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Знакомые сообщили детали о взявшем детей в заложники в Петербурге

Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Мужчина, взявший в заложники своих шестерых детей в одной из квартир Колпинского района Санкт-Петербурга, в последнее время часто ссорился с женой. Об этом сообщил РБК его знакомый.

Мужчина рассказал, что не знает, что стало причиной конфликтов. По его словам, супруга захватчика работала в продуктовом магазине. Сам мужчина месяц назад, когда они последний раз общались, был без работы.

Фото:Петр Ковалев / ТАСС Фото:Валентин Егоршин / РИА Новости Фото:Петр Ковалев / ТАСС Фото:Петр Ковалев / ТАСС Фото:Валентин Егоршин / РИА Новости
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Подруга мужчины рассказала РБК, что у него были резкие перепады настроения.

«Когда вместе сидели, у него как будто что-то в голове могло поменяться — ни с того ни с сего начинал вести себя агрессивно, потом опять все нормально», — объяснила она.

Как выглядит дом в Петербурге, где захватили в заложники детей. Видео
Общество

38-летний мужчина взял в заложники своих детей в возрасте от трех до 15 лет днем 24 ноября. Сначала он выгнал из квартиры свою супругу, а затем забаррикадировался там вместе с детьми. По информации телеканала РЕН ТВ, мужчину зовут Денис Бельтюков.

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Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения и был вооружен топором.

Спустя несколько часов мужчина сдался полиции. По данным «Фонтанки», несовершеннолетних доставили в Детскую больницу № 22. По предварительным данным, они не пострадали.

Захват детей в заложники в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж
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В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге сообщили РБК, что данная семья проживает в неблагоприятных условиях и находится в трудной жизненной ситуации. Семья приехала в Санкт-Петербург из Архангельской области и жила в съемной квартире, с мая у них была временная регистрация в Петербурге. В ближайшее время детей направят в Детскую городскую больницу № 22. Семьей займутся органы опеки. Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. Там также отметили, что, по предварительной информации, мужчина является биологическим отцом двоих детей.

В администрации Колпинского района сообщили, что мужчина стоит на учете в психдиспансере, однако ранее подобных случаев не было.

В отношении мужчины Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по подозрению в незаконном лишении свободы.

Санкт-Петербург дети захват в заложники новости
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