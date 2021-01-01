Власти Петербурга назвали возраст захваченных отцом в заложники детей

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Мужчина в квартире захватил в заложники шестерых детей от трех до 15 лет. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-службы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Надежда Осипова.

«Это родной отец. Семья приехала из Архангельской области два года назад, жили на съемной квартире», — сообщила Осипова. По ее словам, отец стоит на учете в психоневрологическом диспансере, ранее подобных случаев не было. Сейчас на месте находятся спецслужбы, спецназ, глава района, добавила она.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что детей захватил их отец. Он забаррикадировался в квартире и обещает убить детей, если его требования не будут выполнены. Издание указывает, что у мужчины может быть огнестрельное оружие, так как ранее он работал в охранных организациях.

В ГУ МВД по Петербургу РБК подтвердили сообщения о захвате заложников. В ведомстве рассказали, что сотрудникам полиции поступила информация о том, что муж выгнал жену из квартиры, заперся и удерживает шестерых детей. По данным ТАСС, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.