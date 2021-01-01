СК завел дело против захватившего в заложники детей мужчины

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

В отношении мужчины, который в Колпино захватил шестерых детей в заложники, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Санкт-Петербургу.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном лишении свободы шестерых детей своей сожительницы по признакам преступления, предусмотренного пп. «г», «д» ч. 2 ст. 127 УК России», — сообщили в ведомстве.

В СК сообщили, что в полицию обратилась 34-летняя женщина с заявлением о том, что сожитель не пускает ее в квартиру, где находятся шестеро детей, угрожая ей и им убийством. В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге РБК сообщали, что, по предварительной информации, мужчина является биологическим отцом двоих детей.

Городская прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту захвата в заложники детей.