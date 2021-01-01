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СК завел дело против захватившего в заложники детей мужчины

Фото:Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

В отношении мужчины, который в Колпино захватил шестерых детей в заложники, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Санкт-Петербургу.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном лишении свободы шестерых детей своей сожительницы по признакам преступления, предусмотренного пп. «г», «д» ч. 2 ст. 127 УК России», — сообщили в ведомстве.

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В СК сообщили, что в полицию обратилась 34-летняя женщина с заявлением о том, что сожитель не пускает ее в квартиру, где находятся шестеро детей, угрожая ей и им убийством. В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге РБК сообщали, что, по предварительной информации, мужчина является биологическим отцом двоих детей.

Городская прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту захвата в заложники детей.

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Фото:Валентин Егоршин / РИА Новости

Мужчина взял в заложники детей в квартире в районе Колпино 24 ноября. Перед этим он выгнал свою жену из квартиры. В заложниках оказались шестеро детей от трех до 15 лет. По данным ТАСС, мужчина был вооружен топором.

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Руководитель пресс-службы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Надежда Осипова рассказала, что мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Однако, по ее словам, ранее подобных случаев не было.

Позднее мужчина сдался силовикам. Детей увезли в больницу для осмотра врачом.

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