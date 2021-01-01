В Росгвардии опровергли сообщения о госпитализации Золотова

Виктор Золотов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Глава Росгвардии Виктор Золотов работает в обычном режиме, заявил РБК официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин после сообщений о его госпитализации с коронавирусом.

«Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов находится на рабочем месте и работает в плановом режиме», — отметил он.

Ранее Telegram-канал Zorro сообщил, что Золотов вместе с супругой находится в госпитале на лечении после заражения COVID-19.

Ранее, 19 ноября, стало известно, что советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой находится в больнице из-за коронавируса. По его словам, он чувствует себя хорошо.