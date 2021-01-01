В Пентагоне выразили готовность начать передачу власти команде Байдена

Джо Байден (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Министерство обороны США заявило о готовности начать процесс передачи власти новой администрации страны во главе с демократом Джо Байденом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского оборонного ведомства.

Согласно заявлению, команда вероятного будущего президента Байдена связалась с министерством вечером 23 ноября.

«Мы немедленно приступим к осуществлению нашего плана по оказанию поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и договоренностями между Белым домом и командой Байдена и Харрис», — отметили в Пентагоне.

Переходная целевая группа Пентагона организует и скоординирует все контакты министерства обороны США с командой Байдена. В министерстве выразили готовность предоставлять свои услуги и поддержку администрации Байдена профессионально и эффективно.