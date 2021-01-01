Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 75,76 (-0,25) Инвестиции, 23 ноя, 13:50
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 89,93 (-0,33) Инвестиции, 23 ноя, 13:50
«Яндекс» возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes Общество, 09:06 Кто победит в схватке двух главных миллиардеров Японии  — The Economist Pro, 09:01 Сколько получают из бюджета институты развития. Что важно знать Экономика, 09:00 Как работают деньги: что предлагает финтех для управления капиталами РБК и Refinitiv, 08:57 ОПГ для господрядчиков, субсидии бизнесу за экосбор. Главные новости РБК Общество, 08:54 В Пентагоне выразили готовность начать передачу власти команде Байдена Политика, 08:49 СМИ узнали о планах властей по госкомпаниям и их дивидендам Экономика, 08:42 В Красном Кресте заявили о «настоящем вызове» с открытием КПП в Донбассе Политика, 08:30 Как увлечь ребенка наукой и личным развитием РБК и Vnukovo Country Club, 08:28 МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС Общество, 08:19 Где можно встретить Новый год за границей и сколько это стоит. Инструкция Бизнес, 08:00 Как моллы США теряют деньги на Санта-Клаусах — Bloomberg Pro, 07:59 Как упадет выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 07:59 Минстрой оценил риск роста неплатежей по ЖКХ Общество, 07:51
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Выборы президента США ,  
0 

В Пентагоне выразили готовность начать передачу власти команде Байдена

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Министерство обороны США заявило о готовности начать процесс передачи власти новой администрации страны во главе с демократом Джо Байденом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского оборонного ведомства.

Согласно заявлению, команда вероятного будущего президента Байдена связалась с министерством вечером 23 ноября.

«Мы немедленно приступим к осуществлению нашего плана по оказанию поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и договоренностями между Белым домом и командой Байдена и Харрис», — отметили в Пентагоне.

Переходная целевая группа Пентагона организует и скоординирует все контакты министерства обороны США с командой Байдена. В министерстве выразили готовность предоставлять свои услуги и поддержку администрации Байдена профессионально и эффективно.

В администрации Трампа заявили о готовности передать власть Байдену
Политика
Джо Байден

Ранее управление общих служб США, агентство в составе правительства страны, объявило о готовности начать процедуру передачи власти штабу демократа Джо Байдена. Действующий президент США Дональд Трамп рекомендовал своей администрации «делать то, что необходимо» в вопросе передачи власти, однако он не признал свое поражение на выборах и намерен оспорить результаты в суде.

В сентябре издание The Hill со ссылкой на источники писало, что при победе Байдена Пентагон может возглавить экс-заместитель министра обороны по политическим делам в первой администрации Барака Обамы Мишель Флорной.

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»
Пентагон власть администрация Джо Байден
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Материалы по теме
СМИ назвали возможную дату отставки глав Пентагона и ЦРУ
Политика
NBC узнал о подготовленном заявлении главы Пентагона об отставке
Политика
В администрации Трампа заявили о готовности передать власть Байдену
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter