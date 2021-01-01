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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили свыше 5,8 тыс. новых заболевших COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 5838 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, число заболевших COVID-19 в Москве увеличилось до 566 417 человек.

За сутки в столичные больницы были доставлены 1648 пациентов с коронавирусной инфекцией. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 429 человек. Наибольшее число заболевших выявили в категории граждан от 18 до 45 лет — около 40%.

Собянин заявил о «сглаживании» ситуации с коронавирусом в Москве
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Накануне оперативный штаб сообщал о смерти еще 76 человек от коронавирусной инфекции. Количество жертв заболевания в Москве увеличилось до 8455 человек. Также за прошедшие сутки от коронавируса вылечился 5601 человек. С марта их число достигло 416 242.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о результативности ограничительных мер, которые были введены властями на фоне роста числа новых заболевших коронавирусом. Введенные запреты Собянин назвал неприятными, но «все эти меры все равно дают свой результат» — сказал он.

Новые ограничения начали действовать с 13 ноября и продлятся по 15 января. В Москве запрещена работа развлекательных учреждений и общепита в ночное время (с 23:00 до 06:00). Студенты и часть сотрудников предприятий были переведены на удаленку. Также в Москве действует масочный режим в общественных местах и в транспорте.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

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