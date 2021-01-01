В Москве выявили свыше 5,8 тыс. новых заболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 5838 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, число заболевших COVID-19 в Москве увеличилось до 566 417 человек.

За сутки в столичные больницы были доставлены 1648 пациентов с коронавирусной инфекцией. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 429 человек. Наибольшее число заболевших выявили в категории граждан от 18 до 45 лет — около 40%.

Накануне оперативный штаб сообщал о смерти еще 76 человек от коронавирусной инфекции. Количество жертв заболевания в Москве увеличилось до 8455 человек. Также за прошедшие сутки от коронавируса вылечился 5601 человек. С марта их число достигло 416 242.