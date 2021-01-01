В Москве за сутки от COVID-19 вылечились более 5,6 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 5601 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, всего число людей, выздоровевших после заболевания COVID-19, увеличилось до 416 242 человек.

Ранее оперативный штаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса умерли 76 человек. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 8455 летальных случаев. Всего в столице выявили 560 579 (+ 6866 за сутки) заболевших коронавирусом.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новые ограничения, принятые в Москве для профилактики коронавируса, дали эффект и сгладили распространение инфекции в столице. По его словам, за последние две недели прирост новых заболевших составил около 6%. Также Собянин отметил выявляемость заболевших коронавирусом. Мэр считает, что в Москве она находится на одном из лучших уровней по стране.