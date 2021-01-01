Собянин заявил о результативности мер против распространения коронавируса

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ограничительные меры, которые были приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве, дают свой результат. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе, это связано с ночными клубами, заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, продление сроков дистанционного обучения старшеклассникам. Все эти меры все равно дают свой результат», — сказал Собянин.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Москве за последние сутки COVID-19 выявили у 6866 человек. Число заразившихся с начала эпидемии возросло до 560 579. Из них выздоровел 410 641 заболевший, скончались 8 379 человек.

Ранее власти Москвы запретили работу развлекательных учреждений и общепита в ночное время (с 23:00 до 06:00), а также перевели студентов и часть сотрудников предприятий на удаленку. Также в Москве действует масочный режим в общественных местах и в транспорте. Государственные музеи и выставки не работают.