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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о результативности мер против распространения коронавируса

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ограничительные меры, которые были приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве, дают свой результат. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе, это связано с ночными клубами, заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, продление сроков дистанционного обучения старшеклассникам. Все эти меры все равно дают свой результат», — сказал Собянин.

В Москве за сутки выявили 6866 новых случаев заражения коронавирусом
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Москве за последние сутки COVID-19 выявили у 6866 человек. Число заразившихся с начала эпидемии возросло до 560 579. Из них выздоровел 410 641 заболевший, скончались 8 379 человек.

Ранее власти Москвы запретили работу развлекательных учреждений и общепита в ночное время (с 23:00 до 06:00), а также перевели студентов и часть сотрудников предприятий на удаленку. Также в Москве действует масочный режим в общественных местах и в транспорте. Государственные музеи и выставки не работают.

Какие новые ограничения ввели в Москве из-за коронавируса
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Сергей Собянин карантин
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
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