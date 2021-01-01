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Минстрой оценил риск роста неплатежей по ЖКХ

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России не ожидает существенного роста числа неплатежей по коммунальным услугам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минстрой внимательно следит за ситуацией с оплатой поставленных жилищно-коммунальных услуг. Пока мы не ожидаем значительного роста неплатежей по услугам ЖКХ», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в начале пандемии коронавируса в стране было зафиксировано снижение платежной дисциплины. Так, в апреле, когда действовал режим самоизоляции и была приостановлена работа предприятий, «уровень оплаты платежей опустился с прошлогодних 96% до 81%», уточнили в Минстрое. Однако, указали в министерстве, «ситуация выравнивается»

«Во втором квартале, даже несмотря на результаты апреля, платежная дисциплина в итоге составила 94,4%. По оперативным данным, в третьем квартале достигнутый уровень оплаты близок также к этому уровню», — отметили в ведомстве.

Кроме того, Минстрой приводит данные Росстата, согласно которым долги населения за услуги ЖКХ снижаются. Так, по итогам полугодия задолженность граждан составила 731 млрд руб., что на 29 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

«Для урегулирования задолженности существует практика заключения соглашений о погашении долга в рассрочку. Упрощен порядок оформления субсидий, если снизились доходы и платежи за ЖКУ стали отнимать заметную часть бюджета», — пояснили в Минстрое. Поставщики услуг также могут обратиться в суд. При этом отключение коммунальных услуг в ведомстве назвали «крайней мерой воздействия» на злостных неплательщиков.

В ведомстве добавили, что «вопрос о продлении моратория на ограничения коммунальных услуг для неплательщиков сегодня обсуждается как одна из вынужденных мер» поддержки граждан в условиях эпидемии COVID-19.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее эксперты сообщили, что тарифы на услуги ЖКХ в 2021 году вырастут на 4–6% в зависимости от регионов. По словам специалиста в области ЖКХ, директора Организации народного контроля Натальи Чернышевой, как правило, повышение происходит с 1 июля. При этом с начала 2021 года, считает она, россиян «поджидает новая напасть»: с 1 января прекратит действие мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. «Если мораторий будет отменен, то большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов», — пояснила она. Кроме того, им будет грозить отключение услуг.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская заявила РБК, что рост тарифов на коммуналку будет плановым, резкого повышения не ожидается. «Никакого резкого повышения, тем более в ситуации, в которой страна живет и будет еще жить до лета уж точно, я не предполагаю», — сказала депутат.

До 1 января 2021 года введен мораторий на начисление штрафов и пеней за неуплату долгов за ЖКУ из-за пандемии.

Минстрой ЖКХ
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
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