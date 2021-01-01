Минстрой оценил риск роста неплатежей по ЖКХ

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России не ожидает существенного роста числа неплатежей по коммунальным услугам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минстрой внимательно следит за ситуацией с оплатой поставленных жилищно-коммунальных услуг. Пока мы не ожидаем значительного роста неплатежей по услугам ЖКХ», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в начале пандемии коронавируса в стране было зафиксировано снижение платежной дисциплины. Так, в апреле, когда действовал режим самоизоляции и была приостановлена работа предприятий, «уровень оплаты платежей опустился с прошлогодних 96% до 81%», уточнили в Минстрое. Однако, указали в министерстве, «ситуация выравнивается»

«Во втором квартале, даже несмотря на результаты апреля, платежная дисциплина в итоге составила 94,4%. По оперативным данным, в третьем квартале достигнутый уровень оплаты близок также к этому уровню», — отметили в ведомстве.

Кроме того, Минстрой приводит данные Росстата, согласно которым долги населения за услуги ЖКХ снижаются. Так, по итогам полугодия задолженность граждан составила 731 млрд руб., что на 29 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период 2019 года.