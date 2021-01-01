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В Госдуме назвали плановым повышение цен на ЖКХ

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Повышение цен на ЖКХ является плановым, резкого роста стоимости коммунальных услуг не ожидается. Об этом РБК сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

«Никакого резкого повышения, тем более в ситуации, в которой страна живет и будет еще жить до лета уж точно, я не предполагаю. Потому что в противном случае объем финансирования на льготы и адресные субсидии по оплате тоже увеличатся, что будет дополнительной нагрузкой на бюджет», — сказала депутат.

По словам Хованской, предельный индекс устанавливается на федеральном уровне. Дополнительным ограничителем роста цен являются главы субъектов, которые не могут выйти за пределы установленного индекса. «Я благодарна ФАС за то, что они пытались все эти дырки и возможности закрыть или, по крайней мере, ограничить», — сказала она.

Как рассказала РБК председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, коммунальная платежка состоит из трех частей: плата за коммунальные ресурсы, плата за содержание общего имущества и взносы на капремонт. В большинстве регионов к коммунальным услугам относятся утилизация мусора, тепло, вода, свет, газ — тарифы на эти услуги контролируются государством.

По оценке Разворотневой, цены на ЖКХ в среднем вырастут на 3,8%. В некоторых регионах, таких как Чечня или Дагестан, рост цен может быть значительнее. Это связано с тем, что долгое время в этих регионах тарифы были занижены и сейчас они растут опережающими темпами.

Разворотнева также сообщила, что некоторые регионы не планируют повышать тарифы в следующем году или планируют повышение ниже, чем им позволяют это сделать федеральные власти. В 2020 году часть регионов отказалась от платежей по капремонту.

Что касается платежей за содержание общего имущества, то в соответствии с Жилищным кодексом его устанавливают собственники на общем собрании или муниципалитет.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Разворотнева ожидает роста тарифов ЖКХ ниже 4%. «На самом деле россиянам стоит больше бояться не ростов тарифов, абсолютной стоимости, а тех объемов, которые мы зачастую переплачиваем за лишние коммунальные услуги, которые нам не нужны», — заключила она.

Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на специалиста в области ЖКХ и директора Организации народного контроля Наталью Чернышеву писал, что с 1 июля тарифы могут подняться на 4–6%. «С 2021 года людей поджидает новая напасть — с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Если мораторий будет отменен, то большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов», — отметила она.

Цены на ЖКХ повышаются ежегодно с 1 июля. Значение индексации варьируется от 3,2 до 6,5% в зависимости от региона. Согласно распоряжению правительства, для Москвы этот индекс установлен на уровне 4,6%, для Подмосковья — 3,6%, а для Санкт-Петербурга — 3,5%.

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