В Госдуме назвали плановым повышение цен на ЖКХ

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Повышение цен на ЖКХ является плановым, резкого роста стоимости коммунальных услуг не ожидается. Об этом РБК сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

«Никакого резкого повышения, тем более в ситуации, в которой страна живет и будет еще жить до лета уж точно, я не предполагаю. Потому что в противном случае объем финансирования на льготы и адресные субсидии по оплате тоже увеличатся, что будет дополнительной нагрузкой на бюджет», — сказала депутат.

По словам Хованской, предельный индекс устанавливается на федеральном уровне. Дополнительным ограничителем роста цен являются главы субъектов, которые не могут выйти за пределы установленного индекса. «Я благодарна ФАС за то, что они пытались все эти дырки и возможности закрыть или, по крайней мере, ограничить», — сказала она.

Как рассказала РБК председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, коммунальная платежка состоит из трех частей: плата за коммунальные ресурсы, плата за содержание общего имущества и взносы на капремонт. В большинстве регионов к коммунальным услугам относятся утилизация мусора, тепло, вода, свет, газ — тарифы на эти услуги контролируются государством.

По оценке Разворотневой, цены на ЖКХ в среднем вырастут на 3,8%. В некоторых регионах, таких как Чечня или Дагестан, рост цен может быть значительнее. Это связано с тем, что долгое время в этих регионах тарифы были занижены и сейчас они растут опережающими темпами.