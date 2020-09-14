Названы регионы России с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

Самая высокая доля затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) в общих потребительских расходах зафиксирована в республике Коми, Чукотском автономном округе и Магаданской области. Это следует из исследования, которое эксперты «РИА Новости» провели по данным Росстата.

Специалисты сравнивали среднестатистическую долю расходов семей на ЖКХ с совокупными потребительскими расходами в их регионах, статистика подсчитывалась за 2019 год. Полученный рейтинг возглавила Коми, чьи жители в среднем тратили на коммуналку в месяц 5802 руб. Это составило 13,7% от их общих расходов.

На Чукотке ЖКХ, в среднем, стоило больше, 6708 руб. в месяц. Однако доля затрат семьи не превышала 13,6%. В Магаданской области коммунальные услуги обходились жителям в среднем в 8760 руб. в месяц и занимали 12,9% от всех расходов.

Всего свыше 10% своих потребительских расходов направляли на оплату услуг ЖКХ жители 47 субъектов России. В Санкт-Петербурге средняя семья платила 6725 руб. в месяц, тратя на ЖКХ 10% от расходов.