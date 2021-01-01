Врач назвал единственный способ спастись от COVID-19

Не заразиться коронавирусом позволит только вакцинация, заявил врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

«Шанс не заболеть дает, к сожалению, только одно — вакцинация. Почему к сожалению? Потому что сейчас надежной, безопасной и доступной всем нам вакцины пока нет», — сказал Комаровский.

Врач рассказал, что «все искренне хотят», чтобы он назвал «волшебные таблетки», которые помогут не заболеть COVID-19. Однако сейчас таких средств нет. Он отметил, что цинк, витамины D и C не имеют к этому никакого отношения. Витамины могут назначаться, но для того чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму, пояснил Комаровский.

«Сам факт, заболеете вы или не заболеете, зависит от двух факторов», — сообщил он. Первый, по его словам, — это «с каким количеством вируса» человек встретится, второй — это в каком состоянии находится организм.