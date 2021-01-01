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Пандемия коронавируса ,  
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Врач назвал единственный способ спастись от COVID-19

Не заразиться коронавирусом позволит только вакцинация, заявил врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

«Шанс не заболеть дает, к сожалению, только одно — вакцинация. Почему к сожалению? Потому что сейчас надежной, безопасной и доступной всем нам вакцины пока нет», — сказал Комаровский.

Врач рассказал, что «все искренне хотят», чтобы он назвал «волшебные таблетки», которые помогут не заболеть COVID-19. Однако сейчас таких средств нет. Он отметил, что цинк, витамины D и C не имеют к этому никакого отношения. Витамины могут назначаться, но для того чтобы болезнь не перешла в тяжелую форму, пояснил Комаровский.

«Сам факт, заболеете вы или не заболеете, зависит от двух факторов», — сообщил он. Первый, по его словам, — это «с каким количеством вируса» человек встретится, второй — это в каком состоянии находится организм.

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Врач посоветовал дышать свежим воздухом с «нормальным уровнем влажности» (40-60%), увлажнять дыхательные пути солевыми растворами и пить много жидкости. В то же время, предупредил Комаровский, ничего не поможет избежать заражения, когда человек проведет 15 минут в закрытом помещении, которое не проветривается.

В августе Россия заявила о регистрации первой вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В октябре в стране была зарегистрирована вторая вакцина, разработка — новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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Количество подтвержденных случаев заражения
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0
<10 000
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0
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0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В ноябре президент Владимир Путин сообщил, что в скором времени пройдет регистрацию третья вакцина от COVID-19, изготовленная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Позже глава государства заявил об эффективности и безопасности двух российских вакцин.

Россия коронавирус вакцинация врач
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
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