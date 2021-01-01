Врач назвал людей с большей вероятностью повторного заражения COVID-19

Повторно заразиться коронавирусом могут люди с ослабленным иммунитетом, сообщил «Вечерней Москве» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших», — пояснил он.

Если человек уже переболел COVID-19, но был в контакте с зараженным, то, по мнению врача, он на какое-то время может стать бессимптомным носителем инфекции. Для самого же переболевшего контакт с инфицированным вреда не причинит, а наоборот, будет поддерживать постинфекционный иммунитет, отметил Болибок. Таким образом, в случае повторного контакта с коронавирусом защитная система срабатывает, не давая заразиться.

У тех, кто уже перенес инфекцию, появляются антитела: так, антитела класса М сохраняются не надолго, на восемь недель, класса А — в течение четырех-шести месяцев, класса G — годами, сообщил врач. Он считает, что последние выработались у тех, кто был заражен в Китае в декабре. Однако Болибок не исключил мутации коронавируса — в таком случае уже выработанные антитела не помогут.