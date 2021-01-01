Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену в день инаугурации Политика, 06:18 Во Владивостоке закрыли мост на остров Русский из-за падающего льда Общество, 05:50 В Хабаровске начался двадцатый субботний митинг в поддержку Фургала Политика, 05:40 Число жертв отравления антисептиком в Якутии выросло до семи Общество, 05:30 В Ивановской области потушили крупный пожар на льнокомбинате Общество, 05:21 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 05:15 Врач назвал людей с большей вероятностью повторного заражения COVID-19 Общество, 05:03 В Совфеде ответили на слова Санду о выводе миротворцев из Приднестровья Политика, 04:23 Путин поручил обеспечить инвалидов жильем до 2025 года Общество, 04:13 Старший сын Трампа заболел COVID-19 Общество, 03:50 Сколько природных ресурсов нужно на поддержание уровня жизни москвича РБК и ДПиООС, 03:30 Врач спрогнозировал продолжительность роста числа заболевших COVID-19 Общество, 03:25 Джорджия утвердила победу Байдена Политика, 03:16 Трамп обвинил разработчиков вакцин в заговоре против него на выборах Политика, 02:46
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Пандемия коронавируса ,  
0 

Врач назвал людей с большей вероятностью повторного заражения COVID-19

Повторно заразиться коронавирусом могут люди с ослабленным иммунитетом, сообщил «Вечерней Москве» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших», — пояснил он.

Если человек уже переболел COVID-19, но был в контакте с зараженным, то, по мнению врача, он на какое-то время может стать бессимптомным носителем инфекции. Для самого же переболевшего контакт с инфицированным вреда не причинит, а наоборот, будет поддерживать постинфекционный иммунитет, отметил Болибок. Таким образом, в случае повторного контакта с коронавирусом защитная система срабатывает, не давая заразиться.

СМИ сообщили о выпадении зубов из-за коронавируса
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

У тех, кто уже перенес инфекцию, появляются антитела: так, антитела класса М сохраняются не надолго, на восемь недель, класса А — в течение четырех-шести месяцев, класса G — годами, сообщил врач. Он считает, что последние выработались у тех, кто был заражен в Китае в декабре. Однако Болибок не исключил мутации коронавируса — в таком случае уже выработанные антитела не помогут.

В ноябре заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что причиной повторного заражения COVID-19 может быть ослабленная иммунная система либо мутации самого вируса. Например, при врожденном или приобретенном иммунодефиците организм не сможет сформировать естественный «антительный ответ».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной РБК Pro: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отмечал, что заболевшие COVID-19 во второй раз могут переносить инфекцию тяжелее, чем в первый. Вирусолог призывал уже переболевших соблюдать те же предосторожности, что и здоровый человек.

коронавирус врач
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Материалы по теме
Британские и американские врачи назвали четыре ранних симптома COVID-19
Общество
Вирусолог назвал самое необычное свойство COVID-19
Общество
Гейтс сравнил отказывающихся носить маски с нудистами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter