Власти продлили упрощенную регистрацию градусников и масок на фоне COVID

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Правительство России из-за пандемии коронавируса продлило упрощенную регистрацию медицинских изделий. Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), перчатках, халатах, масках, термометрах, тестах на коронавирус и других медицинских изделиях. Их полный список приводится в постановлении правительства, всего в нем больше 360 позиций.

Вступившим в силу постановлением правительство изменило порядок регистрации партий медицинских изделий, оно вступает в силу с 24 ноября, указал Росздравнадзор. Документ будет действовать до 1 января 2022 года.

Как пояснил РБК директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, упрощенный механизм регистрации помогает закрыть потребность в медицинских изделиях. Документ продлевает срок упрощенной процедуры регистрации медизделий для борьбы с коронавирусом и препаратов для выявления коронавируса еще на год, добавил специалист.

Документ стимулирует расширение числа участников, которые будут заниматься производством медицинских изделий, рассказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, продление срока упрощенной регистрации приведет к увеличению выпуска теми компаниями, которые их еще не выпускали и не имели такого разрешения.