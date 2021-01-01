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Пандемия коронавируса ,  
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Власти продлили упрощенную регистрацию градусников и масок на фоне COVID

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство России из-за пандемии коронавируса продлило упрощенную регистрацию медицинских изделий. Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), перчатках, халатах, масках, термометрах, тестах на коронавирус и других медицинских изделиях. Их полный список приводится в постановлении правительства, всего в нем больше 360 позиций.

Вступившим в силу постановлением правительство изменило порядок регистрации партий медицинских изделий, оно вступает в силу с 24 ноября, указал Росздравнадзор. Документ будет действовать до 1 января 2022 года.

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Как пояснил РБК директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, упрощенный механизм регистрации помогает закрыть потребность в медицинских изделиях. Документ продлевает срок упрощенной процедуры регистрации медизделий для борьбы с коронавирусом и препаратов для выявления коронавируса еще на год, добавил специалист.

Документ стимулирует расширение числа участников, которые будут заниматься производством медицинских изделий, рассказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, продление срока упрощенной регистрации приведет к увеличению выпуска теми компаниями, которые их еще не выпускали и не имели такого разрешения.

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«На сегодняшний день все мощности загружены достаточно сильно и необходимо расширение числа участников. Учитывая, что некоторые предприятия из-за экономического кризиса сократили объем работы, то, если они расширят линейку за счет востребованной продукции, для них это будет экономическое оживление и выгодно», — рассказала она.

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Попович добавила, что это сделает медицинские изделия более доступными, а также приведет к расширению линеек текстильных вещей — халатов, костюмов. Кроме того, может увеличиться объем выпуска ИВЛ.

«Продукция настолько востребована, что первый период, если эпидемия не закончится, дополнительной конкуренции не будет, будет просто закрытие дефицита. А если эпидемия закончится, то все равно эта продукция не пропадет», — отметила Попович.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 ноября заявил, что ситуация в России с распространением коронавируса остается сложной. 18 ноября об этом же говорил и президент Владимир Путин. «К сожалению, ситуация у нас складывается непросто», — отмечал он. 

23 ноября оперштаб сообщил об очередном рекорде по количеству заболевших. За минувшие сутки коронавирус в России нашли у 25 173 человек. Общее число заболевших превысило показатель в 2,11 млн.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус COVID-19 маска ИВЛ градусники
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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