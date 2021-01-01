Белорусская автокефальная церковь объявила анафему Лукашенко

Видео: belapc.org

Video

Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме лидера Белоруссии Александра Лукашенко, назвав его бывшим президентом республики. Об этом объявил архиепископ церкви Святослав с кафедры собора Святого Кирилла Туровского в канадском Торонто, текст его речи опубликован на сайте церкви.

«Силой, данной нам Богом, мы отделяемся от Святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко», — отмечается в обращении. Церковь призвала поддерживающих главу государства не подчиняться его приказам.

Архиепископ отметил, что только «восточный сосед Белоруссии» поддерживает Лукашенко, тогда как остальной «цивилизованный мир» стоит на стороне белорусского народа, борющегося за свои права.