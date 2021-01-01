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Протесты в Белоруссии ,  
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Белорусская автокефальная церковь объявила анафему Лукашенко

Видео: belapc.org
Видео: belapc.org
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Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме лидера Белоруссии Александра Лукашенко, назвав его бывшим президентом республики. Об этом объявил архиепископ церкви Святослав с кафедры собора Святого Кирилла Туровского в канадском Торонто, текст его речи опубликован на сайте церкви.

«Силой, данной нам Богом, мы отделяемся от Святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко», — отмечается в обращении. Церковь призвала поддерживающих главу государства не подчиняться его приказам.

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Архиепископ отметил, что только «восточный сосед Белоруссии» поддерживает Лукашенко, тогда как остальной «цивилизованный мир» стоит на стороне белорусского народа, борющегося за свои права.

«Мы молимся за здоровье раненых и пленных, за покой убитых мирных демонстрантов», — добавил архиепископ. Он указал, что их жертвы не напрасны и вдохновляют других.

Архиепископ пояснил, что, хотя церковь и является духовным, неполитическим институтом, в этом случае она может дать оценку происходящему, поскольку обязана быть «совестью своего народа» и поддерживать белорусов в «борьбе за правду».

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Белорусская автокефальная православная церковь с 1944 года находится в эмиграции. Согласно информации на ее сайте, у церкви есть приходы в США, Великобритании, Австралии, Канаде, а также один приход в Минске.

Протесты в Белоруссии не стихают с начала августа. Они связаны с результатами прошедших президентских выборов, которые, по данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко. Оппозиция заявила о многочисленных фальсификациях и не признает результаты голосования, эту позицию разделяют европейские страны. Сам Лукашенко заявляет, что законно выиграл выборы, а протестами в Белоруссии руководят из-за рубежа. Москва считает его легитимным президентом, российский лидер Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой.

Белоруссия церковь Александр Лукашенко
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