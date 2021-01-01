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Глава РЖД напомнил о планах ускорить поездку из Москвы в Петербург

«Российские железные дороги» RU000A1002C2 ₽1 150,3 +2,82% Купить
Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Россияне смогут доехать на поезде из Москвы до Санкт-Петербурга примерно за два часа. Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров при открытии станции Ховрино Октябрьской железной дороги, передает «РИА Новости».

Планируется, что станция Ховрино в будущем войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и станет крупным транспортным хабом.

Белозеров рассказал, что в Ховрино открывается «новая интермодальная станция», которая должна обеспечить связь между районами города и между разными видами транспорта. По его словам, там появится высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом.

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Бизнес
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

«Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое «новое метро» появится в Москве», — отметил он.

Весной 2019 года в «Скоростных магистралях» («дочка» РЖД) сообщили, что в соответствии с проектом высокоскоростной магистрали (ВСМ) по маршруту Москва — Санкт-Петербург из одного города в другой можно будет добраться за два часа. Это в два раза меньше времени, чем занимает поездка на поезде «Сапсан». Обычный поезд по этому маршруту идет около девяти часов.

В августе этого года бывший на тот момент министром транспорта Евгений Дитрих сообщил, что власти собираются приступить к строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в 2022 году.

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По словам замглавы Минтранса Владимира Токарева, ведомство рассчитывает открыть ВСМ для поездов в декабре 2026 года.

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