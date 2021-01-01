Глава РЖД напомнил о планах ускорить поездку из Москвы в Петербург

Фото: АГН «Москва»

Россияне смогут доехать на поезде из Москвы до Санкт-Петербурга примерно за два часа. Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров при открытии станции Ховрино Октябрьской железной дороги, передает «РИА Новости».

Планируется, что станция Ховрино в будущем войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и станет крупным транспортным хабом.

Белозеров рассказал, что в Ховрино открывается «новая интермодальная станция», которая должна обеспечить связь между районами города и между разными видами транспорта. По его словам, там появится высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом.

«Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое «новое метро» появится в Москве», — отметил он.