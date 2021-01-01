Путин назвал цель вмешательства России в ситуацию в Нагорном Карабахе

Совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе (Фото: kremlin.ru)

Участие в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе имеет для России особое значение. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о миротворческой миссии в регионе.

Глава государства напомнил, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев. Более того, между Москвой, Баку и Ереваном сохраняется многовековая связь, добавил он.

«Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи, и представляет очень большой интерес с точки зрения внутренней безопасности, с точки зрения политики», — подчеркнул Путин.

Президент России также сказал, что для страны ключевым направлением во внешней политике остается направление СНГ. К тому же, участие в урегулировании конфликта важно для Москвы с экономической точки зрения, заключил Путин.