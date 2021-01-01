Путин назвал цель вмешательства России в ситуацию в Нагорном Карабахе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 13:10
Косторная опередила Трусову и выиграла короткую программу Гран-при России Спорт, 21:17 Координационный совет Белоруссии опроверг информацию о своем роспуске Политика, 21:10 Собянин заявил о результативности «неприятных» мер в Москве Общество, 21:08 Чем экотропы отличаются от обычных дорожек в парке и что такое плоггинг РБК и ДПиООС, 21:04 Сбербанк продлит удаленку до конца майских праздников Финансы, 21:03 UFC утвердила соперника Чимаева в главном бою турнира в Лас-Вегасе Спорт, 20:54 Глава ВОЗ сравнил нынешнюю ситуацию с COVID с началом пандемии Общество, 20:42 Из ростовской больницы после массовой гибели пациентов уволились врачи Общество, 20:41 Путин назвал цель вмешательства России в ситуацию в Нагорном Карабахе Политика, 20:25 Определились все полуфиналисты Итогового турнира АТР Спорт, 20:24 События недели: мини-бум IPO, Tesla в S&P 500 и отмена запрета на Boeing Инвестиции, 20:21 Инвестиционный марафон: в какие сектора вложиться на перспективу РБК и СберПервый, 20:06 Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе Политика, 20:04 Беженцы возвращаются в Степанакерт. Фоторепортаж Общество, 19:58 
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Путин назвал цель вмешательства России в ситуацию в Нагорном Карабахе

Совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
Совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе (Фото: kremlin.ru)

Участие в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе имеет для России особое значение. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о миротворческой миссии в регионе.

Глава государства напомнил, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев. Более того, между Москвой, Баку и Ереваном сохраняется многовековая связь, добавил он.

«Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи, и представляет очень большой интерес с точки зрения внутренней безопасности, с точки зрения политики», — подчеркнул Путин.

Президент России также сказал, что для страны ключевым направлением во внешней политике остается направление СНГ. К тому же, участие в урегулировании конфликта важно для Москвы с экономической точки зрения, заключил Путин.

Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе
Политика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Баку и Ереван в ноябре, после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе, подписали мирное соглашение совместно с Москвой. В соответствии с документом в регион вводятся около 2 тыс. российских миротворцев для сохранения стабильности в регионе.

Азербайджан получает земли, занятые во время вооруженного конфликта, и ряд территорий в трех районах Нагорного Карабаха, потерянных еще в 1990-е годы. Армения должна вывести из региона свои войска, однако ей гарантируется транспортный коридор в Карабах.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной РБК Pro: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
Владимир Путин Россия Нагорный Карабах вмешательство
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Материалы по теме
Путин предложил подключить ЮНЕСКО к охране памятников в Карабахе
Общество
Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе
Политика
Лавров обсудил положение в Нагорном Карабахе с главой армянского МИДа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter