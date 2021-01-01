Страны G20 приняли декларацию по итогам саммита

Трансляция саммита «Группы двадцати» на экране в одном из торговых центров Пекина (Фото: Andy Wong / AP)

Лидеры стран «Большой двадцатки» приняли декларацию по итогам саммита в Саудовской Аравии. На саммите большое внимание было уделено пандемии коронавируса и мерам против распространения COVID-19. Документ опубликован на сайте G20.

В заявлении говорится, что пандемия выявила уязвимости стран. Лидеры G20 заявили, что продолжат оказывать поддержку развивающимся государствам, сталкивающимся с медицинскими, экономическими и социальными последствиями COVID-19.

Страны мобилизовали ресурсы для финансирования разработок, производства и распространения «безопасных и эффективных средств диагностики и лечения» коронавирусной инфекции, а также вакцин против нее, говорится в заявлении. «Большая двадцатка» гарантирует доступ к препаратам от COVID-19 для всех людей.

В декларации отмечается, что восстановление экономик «идет неравномерно», в том числе из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом в мире и введения некоторыми странами ограничений.

«Мы подчеркиваем необходимость срочно взять под контроль распространение вируса, что имеет ключевое значение для поддержки восстановления мировой экономики», — говорится в документе. Лидеры пообещали использовать все имеющиеся средства «для сохранения жизни людей, рабочих мест и доходов населения, поддержки восстановления мировой экономики, а также повышения устойчивости финансовой системы». Страны, в частности, планируют продлить до июня 2021 года возможность приостановки погашения задолженности для беднейших государств. К ноябрю 46 стран попросили о заморозке долгов.