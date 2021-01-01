Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Вильфанд пообещал жителям центра России аномальное тепло Общество, 22:05 Правозащитники сообщили о более 300 задержанных на протестах в Белоруссии Общество, 21:54 «Бесшовная» удаленка на природе: место, где хочется жить и работать РБК и Сколково Парк, 21:48 В Нальчике загорелся магазин на площади 1,5 тыс. кв. м Общество, 21:47 Страны G20 приняли декларацию по итогам саммита Политика, 21:28 Дубль Байрамяна позволил «Ростову» обыграть «Рубин» Спорт, 21:07 Как развивается российский рынок «умных» домов РБК и Intel NUC, 20:59 В команде Байдена назвали дату объявления о назначениях в администрацию Политика, 20:33 Билл Гейтс назвал возможные сроки новой пандемии Общество, 20:22 Опыт пандемии: положение компаний с оборотом от 3 до 100 млрд руб. РБК и SAP, 20:21 Путин впервые показал свою комнату отдыха в «Ново-Огарево» Политика, 20:14 В США назвали возможную дату вакцинации населения от COVID-19 Общество, 20:04 СМИ назвали участниками драки со стрельбой в Петербурге родителей из чата Общество, 20:00 Ребенок в Томске выжил после падения из окна многоэтажки в сугроб Общество, 19:51
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Пандемия коронавируса ,  
0 

Страны G20 приняли декларацию по итогам саммита

Трансляция саммита &laquo;Группы двадцати&raquo; на экране в одном из торговых центров Пекина
Трансляция саммита «Группы двадцати» на экране в одном из торговых центров Пекина (Фото: Andy Wong / AP)

Лидеры стран «Большой двадцатки» приняли декларацию по итогам саммита в Саудовской Аравии. На саммите большое внимание было уделено пандемии коронавируса и мерам против распространения COVID-19. Документ опубликован на сайте G20.

В заявлении говорится, что пандемия выявила уязвимости стран. Лидеры G20 заявили, что продолжат оказывать поддержку развивающимся государствам, сталкивающимся с медицинскими, экономическими и социальными последствиями COVID-19.

Страны мобилизовали ресурсы для финансирования разработок, производства и распространения «безопасных и эффективных средств диагностики и лечения» коронавирусной инфекции, а также вакцин против нее, говорится в заявлении. «Большая двадцатка» гарантирует доступ к препаратам от COVID-19 для всех людей.

В декларации отмечается, что восстановление экономик «идет неравномерно», в том числе из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом в мире и введения некоторыми странами ограничений.

«Мы подчеркиваем необходимость срочно взять под контроль распространение вируса, что имеет ключевое значение для поддержки восстановления мировой экономики», — говорится в документе. Лидеры пообещали использовать все имеющиеся средства «для сохранения жизни людей, рабочих мест и доходов населения, поддержки восстановления мировой экономики, а также повышения устойчивости финансовой системы». Страны, в частности, планируют продлить до июня 2021 года возможность приостановки погашения задолженности для беднейших государств. К ноябрю 46 стран попросили о заморозке долгов.

Лидеры G20 пообещали добиться справедливого распределения вакцин
Общество
Фото: Ng Han Guan / AP

Президент России Владимир Путин на саммите G20 заявил, что она готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам. Он отметил, что такие препараты должны быть доступны для всех. Глава государства также предупредил о существующем риске девальвации национальных валют в условиях пандемии, особенно для стран с низкими доходами. По его словам, привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленные страной резервы позволили профинансировать меры поддержки экономики и россиян в условиях распространения COVID-19. Однако у развивающихся экономик и некоторых государств с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей нет, отметил Путин. Саммит проходил в Саудовской Аравии 21 и 22 ноября онлайн.

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»
G20 декларация
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Материалы по теме
Китай на фоне пандемии предложил G20 создать сертификаты здоровья
Политика
Путин на саммите G20 назвал главные риски для мира
Политика
Трамп обвинил СМИ в умалчивании ситуации с COVID в мире
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter