Путин заявил о риске девальвации национальных валют

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В условиях пандемии коронавирусной инфекции существует большой риск девальвации национальных валют, особенно для стран с низкими доходами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на виртуальном саммите G20, передает пресс-служба Кремля.

По словам президента, профинансировать меры поддержки экономики и граждан России в условиях пандемии COVID-19 позволило привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленные страной резервы.

При этом он отметил, что у развивающихся экономик и некоторых государств с формирующейся рыночной экономикой нет таких возможностей. Как рассказал Путин, фискальные доходы таких стран значительно снизились. В то же время постоянно растет необходимость выделять значительные средства на борьбу с COVID-19.

«Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах», — сказал президент.