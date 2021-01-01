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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о риске девальвации национальных валют

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В условиях пандемии коронавирусной инфекции существует большой риск девальвации национальных валют, особенно для стран с низкими доходами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на виртуальном саммите G20, передает пресс-служба Кремля.

По словам президента, профинансировать меры поддержки экономики и граждан России в условиях пандемии COVID-19 позволило привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленные страной резервы.

При этом он отметил, что у развивающихся экономик и некоторых государств с формирующейся рыночной экономикой нет таких возможностей. Как рассказал Путин, фискальные доходы таких стран значительно снизились. В то же время постоянно растет необходимость выделять значительные средства на борьбу с COVID-19.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

«Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах», — сказал президент.

Власти России на фоне пандемии COVID-19 приняли различные меры по поддержке экономики и граждан. В частности, были установлены выплаты семьям с детьми, было объявлено о решении выдавать малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей гранты для выплат сотрудникам в размере МРОТ на одного человека при сохранении 90% занятости в компаниях, а предприятиям из числа системообразующих предоставили льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Владимир Путин девальвация саммит G20
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
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