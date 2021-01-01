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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о готовности дать вакцины от COVID-19 нуждающимся странам

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия готова предоставить свои вакцины от коронавирусной инфекции нуждающимся в них странам. Об этом президент Владимир Путин объявил на виртуальном саммите G20, передает пресс-служба Кремля.

По словам президента, препараты для иммунизации должны быть всеобщим общественным достоянием. Он отметил, что Москва поддерживает проект решения саммита G20, направленного на то, чтобы сделать вакцины от COVID-19 доступными для всех.

«И наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», — сказал Путин.

Россия передала Армении образцы вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Татьяна Макеева / Reuters

Он отметил, что речь идет о препарате «Спутник V», который является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, а также о препаратах «ЭпиВакКорона» и третьей российской вакцине, разрабатываемой в Центре им. М.П. Чумакова.

О регистрации вакцины «Спутник V» Путин объявил в августе. Препарат разработали специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

В октябре была зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском научном центре «Вектор». Обе эти вакцины проходят третий, завершающий этап клинических испытаний.

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Как сообщили в Центре им. М.П. Чумакова, массовый выпуск третьей российской вакцины от коронавируса начнется в феврале будущего года.

коронавирус вакцина Владимир Путин G20
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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