Путин заявил о готовности дать вакцины от COVID-19 нуждающимся странам

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия готова предоставить свои вакцины от коронавирусной инфекции нуждающимся в них странам. Об этом президент Владимир Путин объявил на виртуальном саммите G20, передает пресс-служба Кремля.

По словам президента, препараты для иммунизации должны быть всеобщим общественным достоянием. Он отметил, что Москва поддерживает проект решения саммита G20, направленного на то, чтобы сделать вакцины от COVID-19 доступными для всех.

«И наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», — сказал Путин.

Он отметил, что речь идет о препарате «Спутник V», который является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, а также о препаратах «ЭпиВакКорона» и третьей российской вакцине, разрабатываемой в Центре им. М.П. Чумакова.