Вильфанд пообещал жителям центра России аномальное тепло

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Жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов России ожидает аномально теплая погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура в центральной части страны в течение недели будет превышать норму на 2–4 градуса, а в северо-западных регионах — на 4–7 градусов. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в регионах центрального Черноземья температура ожидается около нормы или на 1 градус ниже.

Синоптик отметил, что аномальное потепление связано с переносом воздушных масс с запада на восток. «На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах — около нормы», — пояснил он.

Снегопад в Москве тем временем не прекратится до понедельника, 23 ноября; ожидается усиление ветра, метели и ухудшение видимости на дорогах, сообщил РБК ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

На погоду в центральной части России, в том числе в Москве, влияет прохождение североатлантического циклона «Сара», отметил синоптик. «В Москве снегопады продолжатся, ветер усилится до 10–15 м/с, закружат метели с ухудшением видимости», — рассказал Тишковец.