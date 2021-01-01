Вильфанд пообещал жителям центра России аномальное тепло

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Куршская коса на авто: что посмотреть в Калиниграде и окрестностях РБК и Cordiant, 23:19 Белоруссия включит представителей руководства ЕС в санкционные списки Политика, 23:14 Путин описал статус Нагорного Карабаха Политика, 23:10 В Москве за сутки умер 71 человек с COVID-19 Общество, 23:06 Чем экотропы отличаются от обычных дорожек в парке и что такое плоггинг РБК и ДПиООС, 22:31 СМИ сообщили о задержании начальника отдела МВД по Кизлярскому району Общество, 22:30 ЦСКА лидирует, но соперники наступают. Итоги первого круга РПЛ Спорт, 22:20 Вильфанд пообещал жителям центра России аномальное тепло Общество, 22:05 Правозащитники сообщили о более 300 задержанных на протестах в Белоруссии Общество, 21:54 «Бесшовная» удаленка на природе: место, где хочется жить и работать РБК и Сколково Парк, 21:48 В Нальчике загорелся магазин на площади 1,5 тыс. кв. м Общество, 21:47 Страны G20 приняли декларацию по итогам саммита Политика, 21:28 Дубль Байрамяна позволил «Ростову» обыграть «Рубин» Спорт, 21:07 Как развивается российский рынок «умных» домов РБК и Intel NUC, 20:59
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Общество ,  
0 

Вильфанд пообещал жителям центра России аномальное тепло

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов России ожидает аномально теплая погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура в центральной части страны в течение недели будет превышать норму на 2–4 градуса, а в северо-западных регионах — на 4–7 градусов. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в регионах центрального Черноземья температура ожидается около нормы или на 1 градус ниже.

Синоптик отметил, что аномальное потепление связано с переносом воздушных масс с запада на восток. «На севере это приводит к значительным аномалиям, в умеренных широтах — около нормы», — пояснил он.

Снегопад в Москве тем временем не прекратится до понедельника, 23 ноября; ожидается усиление ветра, метели и ухудшение видимости на дорогах, сообщил РБК ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

На погоду в центральной части России, в том числе в Москве, влияет прохождение североатлантического циклона «Сара», отметил синоптик. «В Москве снегопады продолжатся, ветер усилится до 10–15 м/с, закружат метели с ухудшением видимости», — рассказал Тишковец.

Циклон усилится к утру понедельника, в утренний час пик интенсивность осадков возрастет, а видимость на дорогах ухудшится до 1–2 м.

«Минимальная температура — минус 1–3 [градуса]. Днем в понедельник осадки ослабеют и потеплеет до нуля — плюс 2 [градусов]», — сообщил синоптик.

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»

Метеоролог описал погоду в Москве в конце ноября и начале декабря
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице до 9:00 понедельника выпадет 8–10 мм осадков, или 15–20% месячной нормы. При этом снежный покров увеличится до 5–10 см, на юге Подмосковья — до 10–15 см. Специалист центра «Фобос» отметил, что это «соответствует климатическим показателям начала зимы».

Накануне синоптики предупредили, что на Москву надвигается циклон «Сара», который принесет сильные снегопады. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал температуру воздуха около и выше нормы на следующей неделе. По его словам, погоду к середине недели будут определять атлантические воздушные массы.

новости Роман Вильфанд потепление Евгений Тишковец
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Материалы по теме
Попова оценила возможность ослабления коронавируса с началом зимы
Общество
Синоптик спрогнозировал мягкое начало зимы в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter