Синоптик предупредил о надвигающемся на Москву циклоне «Сара»

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Циклон «Сара» днем в воскресенье принесет в Москву снегопад, который усилится утром в понедельник. Об этом сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на воскресенье и в первой половине дня в столице будет пасмурно, существенных осадков не выпадет. Однако после 14:00–15:00 начнется снег, к вечеру усилится ветер и возникнут метели, сообщил он.

«Дневная температура в мегаполисе не превысит 0–2 градуса. Ветер южной четверти 5–10 м/с, вечером порывистый», — добавил Тишковец.

Он отметил, что в ночь на понедельник натиск циклона усилится. Утром из-за снегопада видимость ухудшится и станет менее 1 км. Это может привести к автомобильным заторам и перебоям в авиасообщении.