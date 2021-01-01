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Метеоролог описал погоду в Москве в конце ноября и начале декабря

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В конце ноября и начале декабря в температура воздуха в Москве будет около нуля, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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«Температура около нуля предполагает колебание температуры в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, и даже от минус 2 градусов до плюс 3 градусов», — пояснил Синенков.

Однако называть такую погоду оттепелью было бы некорректно, считает он. «Оттепель обычно бывает после морозов, а пока сильных морозов не видно. Колебания от минус 1 градуса до плюс 1 градуса практически каждые сутки будут, говорить об оттепели не приходится», — объяснил метеоролог.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что «устойчивые отрицательные температуры» придут в Москву с 25 по 30 ноября. Он предположил, что осени в столице выпадет снег, а в начале декабря возможны одна-две оттепели.

Москвичи могут рассчитывать на комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами, говорил ранее РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 20 ноября в Москве выпадет 2–3 см снега, а в предстоящие выходные высота снежного покрова вырастет до 5–6 см.

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