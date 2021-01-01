Метеоролог описал погоду в Москве в конце ноября и начале декабря

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В конце ноября и начале декабря в температура воздуха в Москве будет около нуля, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Температура около нуля предполагает колебание температуры в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, и даже от минус 2 градусов до плюс 3 градусов», — пояснил Синенков.

Однако называть такую погоду оттепелью было бы некорректно, считает он. «Оттепель обычно бывает после морозов, а пока сильных морозов не видно. Колебания от минус 1 градуса до плюс 1 градуса практически каждые сутки будут, говорить об оттепели не приходится», — объяснил метеоролог.