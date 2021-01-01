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Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы в европейской части России

Погоду в европейской части России на следующей неделе будут определять атлантические воздушные массы, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К середине следующей недели уже вся территория страны будет под воздействием атлантических воздушных масс», — отметил Вильфанд. На европейской территории страны температура ожидается около и выше нормы, на юге — около нормы.

Синоптики спрогнозировали снег в Москве в конце ноября
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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

В умеренных широтах температура будет превышать норму на 2-3 градуса, а на азиатской территории страны — на 12-15 градусов, уточнил синоптик.

Температура в Москве, по прогнозу центра погоды «Фобос», в конце ноября — начале декабря будет около нуля. Накануне синоптики сообщали, что москвичей ожидает мягкое начало зимы. В конце ноября высота снежного покрова в столице может составить 5–10 см. При этом декабрь будет теплее положенного на 2–3 градуса.

Москва погода
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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