Путин объяснил отсутствие поздравлений Байдену

Джо Байден (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент России Владимир Путин заявил, что в отсутствии поздравлений кандидату в президенты США от Демпартии Джо Байдену со стороны Москвы нет никакой подоплеки. Об этом президент сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния», — пояснил он.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но подсчет бюллетеней затянулся из-за рекордной явки и 100 млн голосовавших по почте. СМИ США на основе собственных подсчетов называют победителем политической гонки демократа Джо Байдена. Действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение и пытается добиться пересмотра количества голосов в ряде штатов.

В ходе первого пересчета в нескольких округах Джорджии были обнаружены ранее не учтенные голоса. Однако это не повлияло на конечный результат.