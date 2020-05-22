США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Москва получила уведомление от Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, 22 мая МИД получил «официальную ноту, где заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу».

Это означает, что если до 22 ноября Москва не выполнит серию условий, изложенных американцами, то США покинут соглашение.

По словам Рябкова, Москва остается привержена соглашению, и готова продолжать диалог с США. «Мы готовы продолжить диалог и договариваться, но именно договариваться, а не принимать к исполнению то, что формулируется в Вашингтоне», — сказал Рябков.