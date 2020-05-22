США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу

О выходе из договора, страны-подписанты которого позволяют совершать наблюдательные полеты над своей территорией с использованием фото- и видеосъемки другим членам соглашения, президент США Дональд Трамп объявил накануне, 21 мая. По его словам, Россия нарушает положения соглашения. Однако, добавил Трамп, не исключено, что страны смогут достичь нового соглашения.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, комментируя решение США, заявил, что у Москвы есть «план Б» на случай, если США действительно выйдут из соглашения.
Среди претензий, которые выдвигал Вашингтон, — обвинение в том, что Россия следила за президентом США Дональдом Трампом, совершая полеты над Белым домом и президентской резиденцией Кэмп-Дэвид. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва превратила договор «в инструмент запугивания и угроз», в то время как сама «годами грубо и постоянно нарушала» его. По его словам, Россия не дала разрешения проводить наблюдательные полеты вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, а также ограничила их над Калининградом.
Москва в ответ указала, что и России есть претензии к Вашингтону по исполнению договора. Например, Соединенные Штаты изменили особые процедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайскими островами, ограничив максимальную дальность полетов с авиабазы Хикам, и отказался предоставлять ночевки на континентальной части страны, говорила официальный представитель МИД Мария Захарова.