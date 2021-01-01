Глава Крыма заявил о запрете новогодних корпоративов в регионе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму в связи с распространением коронавирусной инфекции власти запретят проводить новогодние корпоративы, а также ограничат работу общепита в ночной период, сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 глава республики Сергей Аксенов. Трансляция заседания опубликована на его странице во «ВКонтакте».

По словам главы полуострова, новогодние корпоративы — это зона риска.

«Придется фуршеты и все, что связано с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, отменить. Сам отдых — пожалуйста, пусть люди приезжают… Но корпоративы в этом году придется отложить, прекратить работу ночных заведений на этот период», — заявил Аксенов.

На заседании его участники предложили запретить заведениям работать с 22:00 до 8:00. Ограничения вступят в силу с 20 декабря и продлятся по 15 января. Все массовые мероприятия на этот срок будут запрещены и днем, но заведениям разрешат работать в обычном режиме, пояснила вице-премьер — министр финансов республики Ирина Кивико.