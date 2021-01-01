В Гватемале демонстранты подожгли здание Конгресса

Протестующие против сокращения расходов бюджета на социальную сферу (образование, здравоохранение, борьба с нарушением прав человека) в Гватемале бросили бутылки с зажигательной семью в здание Конгресса, после чего начался пожар. Об этом сообщило издание Prensa Libre.

По данным газеты, огонь в здании удалось потушить. В этот момент протестующие начали забрасывать Конгресс камнями, из-за чего некоторые люди получили травмы и им понадобилась медицинская помощь. Для разгона агрессивно настроенных демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

После этого президент страны Алехандро Джамматтеи призвал протестующих отстаивать свою гражданскую позицию мирным путем. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Глава государства подчеркнул, что всех причастных к погромам ждет наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее массовые акции протеста также вспыхнули в городе Сан-Паулу в Бразилии после того, как охранники в одном из сетевых супермаркетов насмерть забили чернокожего мужчину. Митингующие забросали камнями и подожгли один из магазинов.