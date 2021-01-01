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Бразильцы вышли на акции протеста после убийства чернокожего мужчины

В Сан-Паулу в Бразилии демонстранты разгромили супермаркет сети Carrefour после того, как двое охранников магазина до смерти избили чернокожего мужчину. Об этом сообщает Diario de Pernambuco.

По данным издания, протестующие забросали супермаркет камнями и разгромили его изнутри. Также пострадали припаркованные рядом автомобили. Полиция пока не вмешивается в ситуацию.

Видеозапись c места событий опубликовал бразильский телеканал G1. На кадрах видно, как люди в супермаркете разбрасывают продукты и поджигают прилавки.

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Фото:Chris J Ratcliffe / Getty Images

Спровоцировавший протесты инцидент произошел 20 ноября в одном из супермаркетов Carrefour в Порту-Алегри. Двое охранников напали на 40-летнего Жоау Сильвейра, когда у него возник конфликт с одной из посетительниц магазина, которая и вызвала охрану. По данным СМИ, медики сообщили, что мужчина скончался от удушья.

После того, как очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором охранники избивают погибшего, руководство сети Carrefour выпустило сообщение, в котором извинилось за случившееся. В пресс-службе торговой сети сообщили, что причастные к данному инциденту сотрудники будут уволены. Кроме того, представитель компании пообещали оказать всю необходимую помощь семье Сильвейра.

В мае этого года в США умер чернокожий американец Джордж Флойд при задержании полицейскими. После этого по всей стране вспыхнули массовые акции протеста против жестокости правоохранительных органов и расового неравенства. Тогда возникло движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Как и в Бразилии, на фоне протестов в США также начались в массовые беспорядки. Были случаи столкновений между полицией и протестующими.

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