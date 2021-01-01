Бразильцы вышли на акции протеста после убийства чернокожего мужчины

В Сан-Паулу в Бразилии демонстранты разгромили супермаркет сети Carrefour после того, как двое охранников магазина до смерти избили чернокожего мужчину. Об этом сообщает Diario de Pernambuco.

По данным издания, протестующие забросали супермаркет камнями и разгромили его изнутри. Также пострадали припаркованные рядом автомобили. Полиция пока не вмешивается в ситуацию.

Видеозапись c места событий опубликовал бразильский телеканал G1. На кадрах видно, как люди в супермаркете разбрасывают продукты и поджигают прилавки.

Спровоцировавший протесты инцидент произошел 20 ноября в одном из супермаркетов Carrefour в Порту-Алегри. Двое охранников напали на 40-летнего Жоау Сильвейра, когда у него возник конфликт с одной из посетительниц магазина, которая и вызвала охрану. По данным СМИ, медики сообщили, что мужчина скончался от удушья.