Евросоюз потребовал прекратить смертные казни в США

Евросоюз выразил «глубокую озабоченность» из-за приведения в исполнение 19 ноября в США смертного приговора в период перехода власти после президентских выборов. В связи с этим власти ЕС призвали американскую администрацию полностью прекратить смертные казни. Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы.

«Евросоюз напоминает, что выступает категорически против смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах, призывает администрацию США пересмотреть это решение и прекратить казни на федеральном уровне», — заявили в ЕС.

Во внешнеполитической службе подчеркнули, что Евросоюз считает смертную казнь жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не может являться сдерживающим фактором совершения преступлений. В сообщении также отметили, что в случае такого наказания, судебная ошибка может стать необратимой.

К применению смертной казни на федеральном уровне в США вернулись летом 2019 года. До этого на государственном уровне такую меру наказания не применяли с 2003 года. При этом в некоторых штатах казнь все еще оставалась допустимой.