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В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов
Фото: Ric Feld / AP

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. О принятом решении сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Генеральный прокурор США Уильям Барр уведомил о принятом решении исполняющего обязанности главы Федерального управления тюрем США Хью Гурвица и поручил тому назначить даты казни для пяти преступников, признанных виновными в убийстве детей и пожилых. Речь идет о самых вопиющих случаях, когда убийцы издевались над людьми прежде чем убить их, а также насиловали малолетних. В соответствии с предложенным графиком, все пятеро будут казнены в декабре 2019-го и январе 2020 года.

В соответствии с документом умерщвлять преступников будут посредством инъекции пентобарбитала — психотропного средства, передозировка которого приводит к смерти.

На федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась в США с 2003 года. При этом властям штатов было разрешено самостоятельно определять, отменять высшую меру наказания или нет. В 23 штатах смертная казнь запрещена. В их числе Нью-Йорк, Нью-Джерси, столичный округ Колумбия.

Автор: Артем Филипенок
Теги: смертная казнь
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