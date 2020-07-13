В США суд разрешил провести первую за 17 лет федеральную казнь

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В США 13 июля проведут первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме после того, как федеральный апелляционный суд отклонил требование перенести ее из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

Казнят 47-летнего Даниела Льюиса Ли, убившего в 1996 году семью из трех человек. Он входит в число четверых преступников, которые будут казнены в США на федеральном уровне впервые с 2003 года. Все они признаны виновными, в том числе, в убийствах детей, их казнят в течение июля-августа.

Все участники казни Льюса Ли должны будут носить медицинские маски, им также измерят температуру. По сообщению издания, семья жертв планирует обратиться в Верховный суд США.

Ранее родственники жертв попросили отложить казнь Льюса Ли, отбывающего наказание в федеральной тюрьме Терр-Хоут (штат Индиана). По их мнению, администрация тюрьмы не обеспечила безопасных условий для присутствия на вынесении приговора во время эпидемии коронавируса. Судья окружного суда Индианы 10 июля отложила казнь, однако теперь высшая инстанция отменила это решение.