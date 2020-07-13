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Общество ,  
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В США суд разрешил провести первую за 17 лет федеральную казнь

Фото: Michael Conroy / AP
Фото: Michael Conroy / AP

В США 13 июля проведут первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме после того, как федеральный апелляционный суд отклонил требование перенести ее из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

Казнят 47-летнего Даниела Льюиса Ли, убившего в 1996 году семью из трех человек. Он входит в число четверых преступников, которые будут казнены в США на федеральном уровне впервые с 2003 года. Все они признаны виновными, в том числе, в убийствах детей, их казнят в течение июля-августа.

Все участники казни Льюса Ли должны будут носить медицинские маски, им также измерят температуру. По сообщению издания, семья жертв планирует обратиться в Верховный суд США.

В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме
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Ранее родственники жертв попросили отложить казнь Льюса Ли, отбывающего наказание в федеральной тюрьме Терр-Хоут (штат Индиана). По их мнению, администрация тюрьмы не обеспечила безопасных условий для присутствия на вынесении приговора во время эпидемии коронавируса. Судья окружного суда Индианы 10 июля отложила казнь, однако теперь высшая инстанция отменила это решение.

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
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Фото: Ric Feld / AP

О намерении возобновить федеральные смертные казни администрация лидера США Дональда Трампа заявила еще в 2019 году, однако не были приведены в исполнение из-за решения районного суда, которое позже отменил апелляционный суд.

Теги: США, смертная казнь, суд
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