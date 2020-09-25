В США впервые после отмены 17-летнего моратория казнили афроамериканца

Американские власти впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь привели в исполнение смертный приговор в отношении афроамериканца, который был осужден на федеральном уровне. Об этом сообщают USA Today и NBC News.

Кристофер Виалва был приговорен к высшей мере наказания за убийство супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе. В то время ему было 19 лет. Его казнили с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

Как передает NBC News, адвокат Виалвы ранее заявила, что при вынесении приговора на решение судьи повлияла расовая принадлежность ее клиента.

Казнь Виалвы стала седьмым случаем приведения в действие смертного приговора на федеральном уровне в этом году.