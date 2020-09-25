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В США впервые после отмены 17-летнего моратория казнили афроамериканца

Американские власти впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь привели в исполнение смертный приговор в отношении афроамериканца, который был осужден на федеральном уровне. Об этом сообщают USA Today и NBC News.

Кристофер Виалва был приговорен к высшей мере наказания за убийство супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе. В то время ему было 19 лет. Его казнили с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

Как передает NBC News, адвокат Виалвы ранее заявила, что при вынесении приговора на решение судьи повлияла расовая принадлежность ее клиента.

В США суд разрешил провести первую за 17 лет федеральную казнь
Общество
Фото:Michael Conroy / AP

Казнь Виалвы стала седьмым случаем приведения в действие смертного приговора на федеральном уровне в этом году.

Как пишет The Wasington Post, Минюст США почти год пытался возобновить казни для федеральных преступников, которые были приостановлены в 2003 году из-за разногласий о процедуре применения смертельных инъекций. При этом власти штатов продолжали казнить преступников.

По данным НКО Death Penalty Information Center, в 2019 году были казнены 22 человека в штатах Алабама, Джорджия, Теннесси, Флорида, Миссури, Южная Дакота.

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В июне Федеральные власти США сообщили о планах возобновить смертную казнь впервые с 2003 года, а в середине июля впервые за 17 лет привели в исполнение смертный приговор.

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