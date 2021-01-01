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Врач назвал главную опасность полувитаминов

Злоупотребление витаминами может причинить вред здоровью. Так, может возникнуть гипервитаминоз, сообщил радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала «Пятница» Алексей Бессмертный.

Врач посоветовал питаться свежими овощами, фруктами и качественными продуктами, тогда необходимости в приеме полувитаминов не будет.

«В цивилизованном обществе, в нормальной стране, c хорошим питанием у человека не может быть дефицита витаминов. Все они находятся у нас на столе», — отметил Бессмертный. Исключением является йод для некоторых регионов и витамин D для детей до трех лет.

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«Гипервитаминоз витамина D или витамина A небезопасен для здоровья. Более того, считается, что многие поливитамины зарегистрированы как биодобавки, а не как лекарства», — сообщил врач, указав, что одной из причин поражения печени может быть применение «БАДов, которые толком не сертифицированы».

Среди симптомов гипервитаминоза он назвал тошноту, вялость, усталость, снижение объема отделяемой мочи, а при злоупотреблении витамином D наблюдается рвота. «Добиться такой интоксикации довольно тяжело. Но люди, которые пьют витамины именно горстями, могут попасть в токсикологическое отделение», — предупредил Бессмертный.

В ноябре член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов предупредил, что несбалансированное питание и отсутствие необходимых витаминов может привести к более тяжелому течению коронавируса. Организм человека «работает ненормально» и плохо справляется с инфекциями, когда не хватает незаменимых аминокислот, солей цинка, магния, калия и кальция, а также витаминов. Британские медики до этого пришли к выводу, что дефицит витамина D может вызвать более тяжелую форму COVID-19. По их словам, в северном полушарии, где наблюдается сезонная нехватка витамина D, чаще выявлялись тяжелые случаи COVID-19.

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