Врач назвал главную опасность полувитаминов

Злоупотребление витаминами может причинить вред здоровью. Так, может возникнуть гипервитаминоз, сообщил радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала «Пятница» Алексей Бессмертный.

Врач посоветовал питаться свежими овощами, фруктами и качественными продуктами, тогда необходимости в приеме полувитаминов не будет.

«В цивилизованном обществе, в нормальной стране, c хорошим питанием у человека не может быть дефицита витаминов. Все они находятся у нас на столе», — отметил Бессмертный. Исключением является йод для некоторых регионов и витамин D для детей до трех лет.

«Гипервитаминоз витамина D или витамина A небезопасен для здоровья. Более того, считается, что многие поливитамины зарегистрированы как биодобавки, а не как лекарства», — сообщил врач, указав, что одной из причин поражения печени может быть применение «БАДов, которые толком не сертифицированы».