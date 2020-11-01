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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения COVID-19

Дефицит в организме белка, витаминов, минералов, который может развиться в результате вегетарианской диеты, приводит к снижению иммунитета и повышенному риску заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила врач эпидемиолог Ольга Ненастина, передает «РИА Новости».

По ее словам, при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. В этом случае возрастает риск заразиться различными заболеваниями, в том числе COVID-19, предупредила Ненастина.

По ее словам, продукты животного происхождения — важные источники витаминов, которые являются эссенциальными. Это значит, что они не могут синтезироваться в организме самостоятельно и должны поступать вместе с пищей.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Речь идет, например, о витаминах В2 и В12. Как объяснила Ненастина, она играют важную роль в процессах кроветворения, функционирования нервной и пищеварительной систем. Кроме того, у людей, ограничивающих или исключающих из рациона продукты животного происхождения, может наблюдаться дефицит поступления полиненасыщенных жирных кислот. Это может привести к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов и сердечно-сосудистых, добавила она.

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Врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что длительное веганство приводит к ряду хронических заболеваний: чем больше стаж веганства, тем больше у человека будет снижен иммунитет, «поскольку каждому из нас нужен животный белок, витамин D, который мы получаем из животного жира».

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Она отметила, что веганы часто страдают анемией, что также повышает риск заражения различными заболеваниями.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что люди, страдающие ожирением, имеют на 48% большую вероятность умереть от заражения COVID-19. По его словам, ассоциирующиеся с избыточным весом болезни, например сердечно-сосудистые, также повышают вероятность заражения коронавирусом и осложняют течение болезни. 

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