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В Госдуме предложили ввести новую категорию безработных

Депутаты фракции КПРФ предложили ввести новую категорию граждан — «вынужденно безработные». Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Изменения предлагается внести в статью 3 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации». В пояснительной записке говорится, что авторы инициативы предлагают «законодательно установить отдельную категорию безработных — «вынужденно безработный». Под нее будут подпадать те, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета на деятельность в связи с режимом повышенной готовности или чрезвычайной ситуацией. В такой ситуации «вынужденно безработные» граждане должны подучать пособие в размере не менее средней месячной заработной платы и не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Выплата пособия должна производиться непосредственно работникам за счет средств бюджета за период с даты, установленного запрета на деятельность такого работодателя и до момента снятия такого запрета», — поясняется в записке.

Рассчитывать на выплату смогут те, кто имеет действующий трудовой договор с работодателем, деятельность которого попала под запрет. «В случае расторжения трудового договора, по инициативе гражданина, статус «вынужденного безработного» утрачивается», — отмечают авторы инициативы. Работодатели в этот период не должны платить зарплату.

Депутаты обратили внимание на то, что
в период действия весенних ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, многие индивидуальные предприниматели были вынуждены приостановить работу. Это привело к задержкам и невыплатам зарплат. При этом по закону граждане, не обеспеченные своим работодателем работой, не могут считаться безработными.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделило более 35 млрд руб. на поддержу безработных в стране. «Люди оказались в непростой ситуации. Государство должно их поддержать», — отметил Мишустин. По данным министра труда и социальной защиты Антона Котякова, число зарегистрированных безработных с марта по октябрь увеличилось с 3,5 млн человек до 4,8 млн. Ранее эксперты назвали регионы с наибольшим числом безработных. Это Ингушетия, Тува и Чечня. Наименьший уровень безработицы был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Ханты-Мансийском автономном округе.

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В сентябре президент Владимир Путин потребовал снизить уровень безработицы с 6,3 до 4,7% к концу 2021 года.

Госдума законопроект безработные МРОТ
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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