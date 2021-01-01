В Госдуме предложили ввести новую категорию безработных

Депутаты фракции КПРФ предложили ввести новую категорию граждан — «вынужденно безработные». Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Изменения предлагается внести в статью 3 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации». В пояснительной записке говорится, что авторы инициативы предлагают «законодательно установить отдельную категорию безработных — «вынужденно безработный». Под нее будут подпадать те, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета на деятельность в связи с режимом повышенной готовности или чрезвычайной ситуацией. В такой ситуации «вынужденно безработные» граждане должны подучать пособие в размере не менее средней месячной заработной платы и не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Выплата пособия должна производиться непосредственно работникам за счет средств бюджета за период с даты, установленного запрета на деятельность такого работодателя и до момента снятия такого запрета», — поясняется в записке.

Рассчитывать на выплату смогут те, кто имеет действующий трудовой договор с работодателем, деятельность которого попала под запрет. «В случае расторжения трудового договора, по инициативе гражданина, статус «вынужденного безработного» утрачивается», — отмечают авторы инициативы. Работодатели в этот период не должны платить зарплату.

Депутаты обратили внимание на то, что

в период действия весенних ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, многие индивидуальные предприниматели были вынуждены приостановить работу. Это привело к задержкам и невыплатам зарплат. При этом по закону граждане, не обеспеченные своим работодателем работой, не могут считаться безработными.