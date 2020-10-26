В России за год выросло число регионов с повышенным уровнем безработицы

Число регионов, в которых уровень безработицы составил 10% или выше, увеличилось за год с шести до 13. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

Уровень безработицы в России о итогам июня-августа 2020 года составил 6,3%. Это на 1,9 пункта выше, чем годом ранее.

По данным исследования, самый высокий уровень безработицы (30,7%) наблюдается в Ингушентии. Следом идут Тыва (22,3%) и Чечня (21,7%).

В число регионов, где безработица составляет 10% и выше, входят Томская область (10%), Омская область (10,2%), Калмыкия (10,2%), Хакасия (10,3%), Бурятия (10,6%), Алтай (13,6%), Карачаево-Черкессия (14,9%), Кабардино-Балкария (15,4%), Дагестан (16,1%) и Северная Осетия (16,3%).

Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (2,5%), в Москве (2,7%) и в Ханты-Мансийском автономном округе (3,2%).