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В России за год выросло число регионов с повышенным уровнем безработицы

Число регионов, в которых уровень безработицы составил 10% или выше, увеличилось за год с шести до 13. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

Уровень безработицы в России о итогам июня-августа 2020 года составил 6,3%. Это на 1,9 пункта выше, чем годом ранее.

По данным исследования, самый высокий уровень безработицы (30,7%) наблюдается в Ингушентии. Следом идут Тыва (22,3%) и Чечня (21,7%).

В число регионов, где безработица составляет 10% и выше, входят Томская область (10%), Омская область (10,2%), Калмыкия (10,2%), Хакасия (10,3%), Бурятия (10,6%), Алтай (13,6%), Карачаево-Черкессия (14,9%), Кабардино-Балкария (15,4%), Дагестан (16,1%) и Северная Осетия (16,3%).

Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (2,5%), в Москве (2,7%) и в Ханты-Мансийском автономном округе (3,2%).

Безработица в Подмосковье за время пандемии выросла в шесть раз
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Летом этого года поиск работы в среднем занимал 5,9 месяцев. К августу 18,5% безработных искали работу 12 месяцев и более, следует из данных исследования. В сентябре безработица продолжала расти. По итогам месяца количество официально зарегистрированных безработных выросло в 5,5 раза по сравнению с сентябрем прошлого года и достигло 3,7 млн человек.

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Исследование «РИА Новости» основывается на данных Росстата. В нем было сопоставлено количество безработных по стандартам Международной организации труда с численностью рабочей силы, а также определено среднее время поиска работы.

В сентябре президент России Владимир Путин потребовал к концу 2021 года снизить безработицу с 6,3% до 4,7%. По словам главы государства, сейчас безработица в стране соответствует уровню марта 2012 года.

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