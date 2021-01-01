Синоптики спрогнозировали снег в Москве в конце ноября

Зимняя погода с устойчивыми отрицательными температурами и снегом придет в Москву с в конце ноября. Такой прогноз дал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает ТАСС.

«С 25 по 30 ноября температура устойчиво пойдет в минус, и будут осадки. Думаю, в конце ноября у нас уже будет временный снежный покров», — сказал синоптик.

По его словам, в декабре в Москве возможны одна-две оттепели. Однако они будут кратковременными, поэтому можно быть уверенным на 80%, что в столичном регионе зимняя погода со снежным покровом все-таки будет преобладать, добавил Варакин.

В Москве ночь с 16 на 17 ноября стала самой холодной с начала осени, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столице температура опустилась до минус 6,7 градуса, а в Подмосковье — до минус 10 градусов.