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Синоптик спрогнозировал мягкое начало зимы в Москве

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москвичи могут рассчитывать на комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он заявил, что в пятницу, 20 ноября, в Москве выпадет 2–3 см снега, а в предстоящие выходные высота снежного покрова вырастет до 5–6 см.

По его словам, на последней неделе ноября, несмотря на небольшое потепление, в столичном регионе ожидаются осадки в виде снега. В результате в Москве высота снежного покрова может составить 5–10 см, на востоке Подмосковья — до 10–15 см, а на юге — местами до 15–20 см, сказал Тишковец.

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«По всей видимости, процесс становления снежного покрова будет уже необратимым», — сказал синоптик.

По его прогнозам, декабрь в столице будет теплее положенного на 2–3 градуса при норме минус 3,5 градуса днем и минус 8,6 градуса ночью. Количество осадков ожидается на уровне нормы.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин говорил, что зимняя погода с устойчивыми отрицательными температурами и снегом придет в Москву в конце ноября. В декабре он спрогнозировал одну-две кратковременные оттепели.

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