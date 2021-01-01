Минэкономразвития зафиксировало ускорение падения экономики России

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Падение ВВП России в октябре ускорилось до 4,7% в годовом выражении. Об этом сообщается в «Картине деловой активности», опубликованной Минэкономразвития.

Так, в сентябре наблюдалось падение до 3%, в августе — до 3,3%, в июле — до 4,5%. «Снижение ВВП по итогам десяти месяцев 2020 года оценивается на уровне — 3,6% в годовом выражении», — говорится в документе.

Согласно данным Минэкономразвития, основной вклад в спад ВВП в октябре внесло сокращение выпуска продукции обрабатывающей промышленности (на 4,4%) и сельского хозяйства (6,6%).

Ранее президент Владимир Путин допустил, что российский ВВП в 2020 году может сократиться до 3,9%. При этом глобальный ВВП может снизиться на 4,4%, отметил он.