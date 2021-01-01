Путин заявил о спаде ВВП России до 3,9% по результатам 2020 года

Фото: Владислав Шатило / РБК

Президент России Владимир Путин допустил, что российский ВВП в текущем году может сократиться до 3,9%. Об этом он сообщил на саммите «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество».

По его словам, глобальный ВВП может сократиться в этом году на 4,4%, а суммарный ВВП стран АТЭС — на 2,5%.

«У нас в России тоже будет спад, примерно, по нашим оценкам, 3,9%», — отметил глава государства.

Путин пояснил, что причиной падения стали сокращение показателей международной торговли более чем на 15% и эскалация экономических противоречий между ведущими странами. Не забыл он упомянуть и о негативном влиянии пандемии на экономику — как глобальную, так и локальную.

18 ноября замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти стоило российскому ВВП 1,6% прироста в третьем квартале. Без этого фактора спад российской экономики составил бы минус 2% в годовом выражении.