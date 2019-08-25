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Политика ,  
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Шойгу предложил Додону уничтожить арсеналы боеприпасов в Приднестровье
По словам молдавского президента, Шойгу предложил утилизировать боеприпасы, которые находятся на складе рядом с селом Колбасна в Приднестровье и охраняются военнослужащими Оперативной группы российских войск (ОГРВ)
Сергей Шойгу (слева) и Игорь Додон (справа) (Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости)

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в Facebook, что министр обороны России Сергей Шойгу, который посещал с официальным визитом Кишенев и Тирасполь, предложил ему начать процесс утилизации боеприпасов, которые хранятся на складе недалеко от села Колбасна в Приднестровье. По его словам, российская сторона заявила о готовности предоставить для этого необходимое оборудование.

Как отметил Додон, реализация этой меры может способствовать снижению напряженности в регионе. Президент также рассказал, что в скором времени озвученное Шойгу предложение будет вынесено на рассмотрение участников формата «5+2» (в нем участвуют Молдавия и Приднестровье в качестве участников конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ, как посредники, а также США и Евросоюз в качестве наблюдателей), занимающимся вопросами урегулирования ситуации в Приднестровье.

Склады с боеприпасами остались в Приднестровье после распада Советского Союза. Все это время их охраной занимаются военные войсковой части № 13962 (или Оперативная группа российских войск (ОГРВ) — это порядка 1 тыс. человек.

Политика
Премьер Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья

Источник газеты «Коммерсантъ» в правительстве Молдавии заявил, что российская сторона начала поднимать вопрос об утилизации хранящихся в Приднестровье боеприпасов еще в 2015 году. Он отметил, что глава российского Минобороны несколько раз отправлял письма на эту тему своему молдавскому коллеге. Однако до недавнего времени власть в стране, включая силовиков, контролировал олигарх Владимир Плахотнюк, конфликтовавший с Россией, а не так давно покинувший территорию Молдавии, поэтому эта тема никакого продолжения не имела.

«Сколько времени может занять утилизация, не ясно. Но если Москва действительно уничтожит арсеналы в Приднестровье, встанет вопрос о выводе оттуда российских военных», — пишет издание.

Во время переговоров с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским, которые прошли 24 августа в Бендерах, Шойгу заявил, что Москва не ставила и не собирается ставить под вопрос прекращение миротворчества в Приднестровье. Министр отметил, что та серьезная миссия, которая была возложена на миротворческие силы, выполняется успешно. «Пожалуй, за всю историю большого миротворчества — и не только в Советском Союзе — это первый удачный, успешный опыт установления мира. Мы считаем, что этот формат себя оправдывает», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Автор: Михаил Юшков
Теги: Приднестровье, Сергей Шойгу, утилизация, боеприпасы
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